Giroud via dal Milan, per sostituirlo Moncada pensa a questo doppio colpo: i DETTAGLI e le novità sul mercato

Quasi sicuramente Olivier Giroud al termine di questa stagione metterà la parola fine alla sua avventura al Milan per proseguire la sua carriera al Los Angeles FC.

Per sostituirlo il club rossonero starebbe pensando a un doppio colpo in entrata: un big (Zirkzee in pole) più un’alternativa (Jovic l’opzione più scontata, ma occhio anche a Denkey). A riportarlo è Calciomercato.com.