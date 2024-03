Giroud Milan, spunta uno scenario a sorpresa per il futuro: il club rossonero non lo esclude

Giroud Milan, spunta uno scenario a sorpresa per il futuro: il club rossonero non si sente ancora di escluderlo

Si avvicina la fine dell’avventura in rossonero di Olivier Giroud: l’attaccante, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno, avrebbe ormai deciso di continuare la sua carriera in America, al Los Angeles FC.

Tuttavia in casa rossonera non si esclude ancora del tutto lo scenario di una sua possibile permanenza a Milano: in quel caso però perderebbe il posto da titolare e finirebbe per fare la riserva al nuovo bomber che verrà acquistato dalla società. Lo riporta la Gazzetta.