Giroud via dal Milan? Martorelli: «Non dico debba ritirarsi ma gli consiglio…». Le sue parole a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato così di Giroud. Le sue parole sull’attaccante del Milan.

MARTORELLI – «A una certa età, quando arriva la discesa, non è mai leggera, ma sempre repentina. L’età inizierà a sentirla, anche date tutte le botte che ha preso e tutte le partite che ha giocato. Su di lui credo che una squadra come il Milan, che è una grande società, penserà di prospettiva e di visione, col coraggio di cambiare e dire basta. A volte il passo dovrebbero farlo direttamente i calciatori. Hazard si è ritirato a 32 anni. Non dico che Giroud debba ritirarsi, ma probabilmente potrebbe giocare in un campionato più adatto alla sua età»