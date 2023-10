Giroud, il messaggio ai tifosi dopo la vittoria: «Felice e orgoglioso» – VIDEO

Giroud, il messaggio dopo la vittoria: «Felice e orgoglioso» – VIDEO. Le parole per i tifosi rossoneri del francese

Il nuovo portiere del Milan, Olivier Giroud, ha parlato tramite i canali ufficiali social del club ai tifosi rossoneri.

LE PAROLE – «Ciao Milanisti, qui è Mike che vi parla. No, sono Oli. Sono molto felice e orgoglioso di questo spirito di squadra, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo preso questi tre punti importanti. Ho fatto questa parata per Mike e per i nostri tifosi. DAI»