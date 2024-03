Giroud Los Angeles FC, dialoghi aperti: il francese verso l’addio al Milan. ULTIMISSIME

Giroud Los Angeles FC, dialoghi aperti: il francese verso l’addio al Milan. Le ULTIMISSIME notizie sul suo futuro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Olivier Giroud, in scadenza di contratto col Milan al termine di questa stagione.

Il francese sarebbe già in trattativa con un club della MLS: si tratta del Los Angeles FC, desideroso di arrivare quanto prima ad un accordo con il francese. L’attaccante è fortemente tentato dalla proposta, anche se una decisione definitiva arriverà soltanto nelle prossime settimane.