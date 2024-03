Giroud Los Angeles FC, scelta fatta. E spunta un retroscena risalente a febbraio 2023. TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato tra le altre cose anche del futuro di Olivier Giroud, ormai a un passo dall’addio al Milan e sempre più diretto verso il Los Angeles FC.

PEDULLÀ – «Quello di Olivier Giroud è un discorso opposto: vuole la MLS da febbraio 2023, non certo dall’inizio di questa stagione ma già sa quando aveva deciso di restare al Milan ancora per un anno e mezzo. La sua è una legittima scelta che chiama in causa la volontà di fare una nuova esperienza umana con moglie e figli. Prevedibilmente Los Angeles dopo una rincorsa presa circa 14 mesi fa: Olivier merita riconoscenza e un sentito “grazie” per la sua straordinaria professionalità che va ben oltre un pallone da sbattere in porta»