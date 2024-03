Giroud Los Angeles FC, spunta l’INDIZIO social del club californiano: «Bonne nuit» – FOTO

Giroud Los Angeles FC, spunta l’INDIZIO social da parte del club che milita in Major League Soccer: «Bonne nuit» – FOTO

Il futuro di Olivier Giroud sarà con ogni probabilità in Major League Soccer, lì dove lo aspetta a braccia aperte il Los Angeles FC. E l’ultimo indizio social da parte del club californiano non sembra lasciare più dubbi.

Il club americano ha postato in queste ultime ore un video accompagnato dalla scritta: «Bonne nuit». In francese, proprio come la nazionalità del numero 9 che si appresta a lasciare il Milan. Tifosi, ovviamente, già scatenati. Tuttavia per molti potrebbe trattarsi dell’annuncio del difensore francese naturalizzato lussemburghese Maxime Chanot, dato che in America il mercato è aperto.