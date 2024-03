Giroud Los Angeles FC, l’indizio social degli americani non era per lui: ma per quest’altro giocatore! NOVITÀ

Giroud Los Angeles FC, l’indizio social degli americani non era per lui: ma per quest’altro giocatore! È ufficiale l’arrivo di Chanot

Seppur Giroud sia in procinto di abbandonare il Milan per passare ai Los Angeles FC, l’annuncio fatto sui social da parte del club americano non era per lui.

Nella serata di ieri il club aveva augurato una buona notte in francese: questo era stato visto da molti tifosi come un indizio per l’arrivo di Giroud in MLS. In realtà, il post su X, era per anticipare il nuovo colpo dei Los Angeles FC. Si tratta del francese Maxime Chanot, difensore ex Ajaccio, ufficializzato in questi minuti.