Giroud arriva a Milanello: convocazione a sorpresa con il Nizza?

Olivier Giroud oggi inizierà ufficialmente la propria avventura a Milanello. Pioli pensa alla convocazione immediata

Olivier Giroud oggi inizierà ufficialmente la propria avventura a Milanello, il centravanti francese dopo aver terminato le proprie vacanze è pronto ad unirsi per la prima volta ai nuovi compagni ed iniziare la propria preparazione in vista della prossima stagione.

Allenatosi quotidianamente nel corso delle feria, Giroud è carico per la propria avventura in rossoneri e – come riportato da Tuttosport – potrebbe anche essere convocato da Pioli per la sfida fissata il 31 luglio a Nizza contro i padroni di casa francesi.