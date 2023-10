La situazione nel girone del Milan: il Borussia Dortmund vince e l’allenatore pensa questo. Le parole dopo la partita di Champions

Il Borussia Dortmund vince l’altra partita del girone dei rossoneri. L’allenatore Terzic ha parlato così a Dazn dopo la vittoria contro il Newcastle.

PAROLE – «Siamo molto contenti del risultato, abbiamo giocato un primo tempo fantastico. Abbiamo meritato il vantaggio nel primo tempo, e l’abbiamo ben difeso nel secondo. Voglio che i miei ragazzi siano sempre affamati, non devono accontentarsi o adagiarsi. Emre Can? Ha subito un colpo molto forte alla coscia, ha detto che ha provato un dolore fortissimo, dovremmo valutarne le condizioni. Ne approfitto per fare i complimenti ad Ozcan, è entrato molto bene e ha toccato tantissimi palloni in modo giusto».