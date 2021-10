Giovanni Galli: «Milan da scudetto? Si ma suggerirei una cosa»

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole

«Il Milan può puntare allo scudetto, giusto che abbia questa ambizione. Ma suggerirei loro di viaggiare sottotraccia, meglio così che spavaldi e a petto in fuori. Ci sono moltissimi giovani in squadra che potrebbero sentire il peso delle responsabilità: devono mantenere questo ritmo non per due settimane maperiprossimi sette mesi. Pensavamo che l’effetto Pioli fosse terminato e invece non è così, la squadra ha abbassato ancora di più l’età media e lui ha saputo coinvolgere tutti. Da Mancini in poi è un effetto che i grandi allenatore ricercano: più che tecnica o tattica, ora si punta al coinvolgimento di tutta la rosa».