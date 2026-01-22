Giovane, Milan beffato? Un top club di Serie A pronto a chiudere l’operazione col Verona

Giovane, attaccante del Verona seguito anche dal Milan, è molto vicino al Napoli: i partenopei avanzano per chiudere l’operazione

Il mercato di gennaio entra nella sua fase più rovente e un obiettivo seguito a lungo dal Milan rischia di sfumare definitivamente. Giovane Santana do Nascimento, il talento brasiliano classe 2003 che ha incantato il Bentegodi nella prima parte di stagione, è ora nel mirino del Napoli, che ha deciso di sferrare l’attacco decisivo.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, le trattative dirette tra i club sono entrate nel vivo proprio nelle ultime ore, con il Napoli determinato a chiudere l’operazione per rinforzare l’attacco di Antonio Conte.

Il domino che sblocca tutto

L’accelerata del Napoli non è casuale, ma figlia di un incastro internazionale che ha liberato risorse e posti in lista:

Le uscite chiave: Il Napoli ha praticamente definito il passaggio di Noa Lang al Galatasaray e la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest (operazione da circa 36 milioni tra prestito e riscatto). Questi due addii hanno spinto il DS Manna a puntare tutto sul gioiello del Verona.

Il Napoli ha praticamente definito il passaggio di al Galatasaray e la cessione di al Nottingham Forest (operazione da circa 36 milioni tra prestito e riscatto). Questi due addii hanno spinto il DS Manna a puntare tutto sul gioiello del Verona. I dettagli del contratto: Il Napoli ha già discusso i termini personali con l’entourage di Giovane. La valutazione dell’Hellas Verona oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro , una cifra importante per un giocatore arrivato in estate dal Corinthians e capace di collezionare già 3 gol e 4 assist in questa Serie A.

Il Napoli ha già discusso i termini personali con l’entourage di Giovane. La valutazione dell’Hellas Verona oscilla tra i , una cifra importante per un giocatore arrivato in estate dal Corinthians e capace di collezionare già in questa Serie A. Il rimpianto Milan: Il Diavolo monitorava Giovane fin da novembre, considerato da Igli Tare il profilo ideale per tecnica e duttilità (può agire da punta centrale o da esterno). Tuttavia, lo stallo legato alla mancata uscita di Nkunku ha impedito ai rossoneri di affondare il colpo, lasciando campo libero agli azzurri.

Caratteristiche tecniche

Mancino naturale, 184 cm di potenza e qualità, Giovane si è imposto come uno degli attaccanti più efficaci del campionato per “expected goals” e occasioni create. Per Allegri sarebbe stato l’innesto perfetto per dare il cambio a Füllkrug, ma ora il brasiliano sembra destinato a vestire l’azzurro.