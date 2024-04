Gimenez Milan, vertice in programma a Rotterdam: le ULTIME sul suo futuro

Gimenez Milan, vertice in programma a Rotterdam: tutte le ULTIMISSIME sul futuro dell’attaccante messicano

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Santiago Gimenez. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è in programma un vertice a Rotterdam per decidere del suo futuro.

A questo meeting parteciperanno lo stesso calciatore che piace molto al Milan, il papà, l’agente Mariel Duayhe, il direttore generale Te Kloese e il presidente Van Bodegom. Da lì si capirà quale potrà essere il suo destino.