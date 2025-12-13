Gimenez Milan, Allegri si sofferma sul recupero del messicano. Segui le ultimissime sul club rossonero

La vigilia della sfida contro il Sassuolo vede Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, concentrato sulla gestione delle risorse e sul recupero degli infortunati. Durante la conferenza stampa tenuta oggi a Milanello, il tecnico toscano ha chiarito le priorità del Diavolo, confermando che il rientro di alcuni elementi chiave è vitale, specialmente in vista del fitto calendario di gennaio.

Il tema principale affrontato da Allegri è stato il reparto offensivo e, in particolare, la condizione di Santiago Gimenez, il giovane attaccante promettente.

L’Emergenza Attacco e il “Caso” Pulisic

Interrogato sulla possibilità di un nuovo attaccante in entrata, soprattutto considerando la forma eccezionale di Christian Pulisic, l’esterno statunitense ex Chelsea capace di segnare e far segnare, Allegri ha risposto con pragmatismo.

“Ha senso di parlare di un altro attaccante con questo Pulisic? Non so se in futuro potrà giocare più indietro. Dico solamente che dobbiamo cercare di recuperare Gimenez, speriamo. Soprattutto per avere quattro attaccanti tra cui posso scegliere.” – ha dichiarato l’allenatore livornese.

La priorità del Milan, come sottolineato dal suo tecnico, non è al momento l’acquisto immediato, ma riavere a disposizione tutti gli effettivi. La disponibilità di quattro opzioni in attacco è considerata essenziale per affrontare un ciclo di partite che si preannuncia delicato e decisivo per i rossoneri.

Il Ruolo Chiave degli Infortunati

La panchina del Diavolo è stata spesso corta, un problema che Allegri spera di risolvere con il rientro dei lungodegenti. Il tecnico ha espresso un cauto ottimismo sul rientro di Gimenez e di altri giocatori importanti, come Athekame e Fofana, oltre al talento portoghese Rafael Leao.

“Soprattutto perché a gennaio abbiamo tante partite in una fase delicata della stagione. Il fatto di recuperare Athekame, Fofana e Leao già riempiamo più la panchina. Ecco perché è importante recuperare Gimenez.”

Queste dichiarazioni evidenziano una stretta collaborazione con Igli Tare, il nuovo DS del Milan, nel monitorare le condizioni fisiche dei giocatori. Il Direttore Sportivo albanese, ex Lazio, sa bene quanto il rientro degli infortunati possa valere come un vero e proprio rinforzo di mercato. Contro il Sassuolo, Allegri si affiderà ancora una volta ai giocatori disponibili, ma con l’obiettivo fisso di avere la rosa al completo per la ripartenza del 2026.