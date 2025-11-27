Giletti e la profezia sul calciomercato Milan: «Allegri lo convincerà a sbarcare in rossonero come fatto con Rabiot»

Giletti, noto giornalista e tifoso della Juve, è convinto che Allegri riuscirà a convincere Vlahovic a sbarcare in rossonero in estate

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, il noto conduttore e tifoso juventino Massimo Giletti ha sganciato una vera e propria bomba mediatica riguardante il futuro di Dusan Vlahovic. Analizzando la situazione dell’attaccante serbo, Giletti ha espresso un forte timore personale, ipotizzando uno scenario di mercato che vedrebbe il numero 9 lasciare la Vecchia Signora per approdare clamorosamente al Milan. Secondo la sua ricostruzione, il regista occulto di questa operazione sarebbe Massimiliano Allegri, allenatore che ha sempre stimato il giocatore e che potrebbe risultare decisivo per il suo trasferimento a Milanello.

Il giornalista ha tracciato un parallelismo diretto e inquietante per i tifosi bianconeri con quanto accaduto recentemente con Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, infatti, è stato convinto a vestire la maglia rossonera proprio grazie al tempismo e all’intervento diretto del tecnico livornese, abile a inserirsi nelle crepe del rapporto tra il giocatore e il suo precedente club (il Marsiglia). Giletti teme che lo stesso copione possa ripetersi con Vlahovic.

LA PROFEZIA SU VLAHOVIC – «Spero che non sia come la penso io, però andrà al Milan. Allegri potrebbe fare di tutto come con Rabiot, che ha portato a Milano dopo un minuto che ha saputo che aveva litigato al Marsiglia».