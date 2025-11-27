Connect with us

Giletti e la profezia sul calciomercato Milan: «Allegri lo convincerà a sbarcare in rossonero come fatto con Rabiot»

Infortunio Pulisic, chi al posto dell'americano contro la Lazio? Allegri criptico in conferenza stampa

Allegri torna sul derby e lancia la frecciata all'Inter: «Maignan? Prima parata facile, si enfatizza tutto. I portieri non si scambiano»

Tomori incorona i compagni più forti: «Modric non perde mai palla, Reijnders e Theo devastanti». L'investitura a Leao

Marco Ligabue non ha dubbi: l'analisi sulla Nazionale di Gattuso è emblematica del momento degli Azzurri

Giletti e la profezia sul calciomercato Milan: «Allegri lo convincerà a sbarcare in rossonero come fatto con Rabiot»

Published

21 minuti ago

Giletti, noto giornalista e tifoso della Juve, è convinto che Allegri riuscirà a convincere Vlahovic a sbarcare in rossonero in estate

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, il noto conduttore e tifoso juventino Massimo Giletti ha sganciato una vera e propria bomba mediatica riguardante il futuro di Dusan Vlahovic. Analizzando la situazione dell’attaccante serbo, Giletti ha espresso un forte timore personale, ipotizzando uno scenario di mercato che vedrebbe il numero 9 lasciare la Vecchia Signora per approdare clamorosamente al Milan. Secondo la sua ricostruzione, il regista occulto di questa operazione sarebbe Massimiliano Allegri, allenatore che ha sempre stimato il giocatore e che potrebbe risultare decisivo per il suo trasferimento a Milanello.

Il giornalista ha tracciato un parallelismo diretto e inquietante per i tifosi bianconeri con quanto accaduto recentemente con Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, infatti, è stato convinto a vestire la maglia rossonera proprio grazie al tempismo e all’intervento diretto del tecnico livornese, abile a inserirsi nelle crepe del rapporto tra il giocatore e il suo precedente club (il Marsiglia). Giletti teme che lo stesso copione possa ripetersi con Vlahovic.

LA PROFEZIA SU VLAHOVIC«Spero che non sia come la penso io, però andrà al Milan. Allegri potrebbe fare di tutto come con Rabiot, che ha portato a Milano dopo un minuto che ha saputo che aveva litigato al Marsiglia».

