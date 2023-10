Gilardino: «Dobbiamo ripartire dalla prestazione fatta col Milan»

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia del match contro l’Atalanta ritorna a parlare della gara persa contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ripensa allo scorso match di campionato perso contro il Milan.

PREFERIVO GIOCARE SUBITO DOPO LA GARA CONTRO IL MILAN? – «Preferirei sempre giocare. Per le Nazionali bisogna fermarsi, rifiatare e allenarsi con chi rimane. Chi è andato in Nazionale ha giocato e sono rientrati senza problemi fisici. A livello mentale la dobbiamo approcciare al 100%, dobbiamo già da oggi mentalizzare questa gara. L’Atalanta non concede molto, è aggressiva e gioca l’uno contro uno a tutto campo. L’allenatore ha creato un DNA forte per questa squadra. Fa piacere incontrare il mister domani, ho letto delle belle parole nei miei confronti e lo ringrazio pubblicamente. Mi ha insegnato tanto».

CHE GENOA SERVE CONTRO L’ATALANTA? – «Incontriamo una big. Lo ha dimostrato nelle costruzioni delle squadre, non solo con gli undici ma anche nei subentri. Alternano fisicità e qualità tecnica come Scamacca, De Ketelaere, Pasalic o Edeson e De Roon che hanno qualità tecnica a gamba e velocità. Sui quinti hanno grande spunto e i centrali abbinano capacità di affrontare uno contro uno a 50 metri alle spalle e aggredire sempre avanti. C’è il desiderio, voglia e ambizione di giocare questa partita e ripartire nel mondo giusto dalle prestazioni. Ripartire dalla prestazione col Milan, dalla voglia di ripartire e nel desiderio di confrontarci contro una squadra molto forte».

SULLO SCHEMA DEL GENOA – «Alleniamo vari tipi di costruzione e di fase difensiva. Credo sia la prerogativa delle squadre di Serie A avere una compattezza difensiva. Lo fa la Juventus e il Milan. La compattezza difensiva è il nostro DNA per cercare poi di mettere in difficoltà gli avversari. I numeri non mi fanno impazzire, contano le caratteristiche dei giocatori ed interpretare nelle fasi della partita le situazioni».