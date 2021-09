Gilardino: «Ibra? È una roccia. Lui e Giroud si possono completare»

Alberto Gilardino ha parlato di Ibrahimovic e della possibile coppia con Giroud. Le parole dell’ex attaccante del Milan

Alberto Gilardino ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport riguardo Zlatan Ibrahimovic e la possibile coppia con Olivier Giroud. Ecco le parole dell’ex attaccante del Milan.

«Ibra è una roccia. Il fisico lo sostiene ma non arrivi a quel livello alla sua età solo se ti trascina l’ambizione. Lui e Giroud si possono completare: è più Ibra quello che va in giro per il campo e che sa come mandare in gol gli altri. Giroud è un finalizzatore, l’esperienza internazionale parla per lui. Per vederli in coppia sarà fondamentale l’equilibrio di squadra».

