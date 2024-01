Gilardino così su Dragusin: «Professionista esemplare, sul mercato può succedere di tutto»

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, si è espresso così su Radu Dragusin, obiettivo di calciomercato del Milan e non solo

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna Genoa, il tecnico del Grifone, Alberto Gilardino, si è espresso così su Radu Dragusin: uomo del momento del mercato, accostato al Milan e inseguito da Napoli e Tottenham.

LE PAROLE – «Radu è un professionista esemplare, oltre ad essere un ragazzo con grande disciplina sportiva: queste cose non possono che essere d’aiuto in un momento simile. Sicuramente voci e le situazioni non fanno mai bene. Mi fido molto dei giocatori che ho a disposizione: perchè li vedo allenare ogni giorno, li vedo nella quotidianità e li conosco. So che professionisti sono. Finché rimarranno qua, so che daranno il 110%. So che finché vestiranno questa maglia, lo faranno con grande dignità, determinazione, ardore agonistico. Ne sono convinto. Mi auguro naturalmente che non vada via nessuno, però il mercato è talmente variabile che può succedere di tutto».