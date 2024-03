Giay Milan, l’argentino apre ad un futuro in Italia! Il suo annuncio a SORPRESA. Le parole del terzino del San Lorenzo

Accostato al calciomercato Milan in passato e seguito con grande interesse da numerosi club di Serie A, Agustin Giay, giovane terzino del San Lorenzo, strizza l’occhio ai rossoneri ed apre ad un suo possibile futuro in Italia. Queste le sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista concessa a TMW.

FUTURO – «La prossima estate mi vedo in Europa. Sarebbe bello. In Italia oppure in Spagna. Vedremo».

VOCI SU DI ME – «Sono contento che si parli di me. Significa che sto facendo le cose per bene. Devo continuare a lavorare. L’Italia è uno dei campionati più importanti. Qui guardiamo molto il calcio italiano. Sarebbe bello giocarci».