Di Marzio: «Scamacca? Ecco come stanno le cose»

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca, obiettivo anche del Milan

Ospite a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così di Gianluca Scamacca, obiettivo del calciomercato Milan:

Il club giallorosso vuole l’ex Sassuolo in prestito, soluzione a cui per il momento il West Ham non ha aperto. La Roma è però decisa ad attendere e alla lunga il club inglese dovrebbe aprire al trasferimento in prestito del proprio attaccante