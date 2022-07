Giacinti: «L’Italia non è quella vista contro la Francia»

Valentina Giacinti è intervenuta in conferenza stampa in vista del match dell’Italia Femminile contro l’Islanda

«La notte dopo la gara è stata triste, non ho dormito ma la mattina seguente avevo già in testa quello che dovevamo fare per riscattarci . Solo stando unite possiamo ripartire. L’Italia è quella che avete ammirato negli ultimi anni, non quella vista con la Francia. Siamo consapevoli che per alimentare il nostro sogno l’unico risultato che giovedì abbiamo a disposizione è la vittoria»

CRITICHE – «Sappiamo che la gente si aspetta tanto da noi, ma qualche passo falso ci può stare perché siamo un gruppo che sta crescendo e che ancora deve lavorare tanto per arrivare al livello delle migliori. Il professionismo non risolve tutto, ci vuole tempo»

ISLANDA – «Affronteremo una squadra molto fisica che può contare su alcune calciatrici di spessore internazionale – ha concluso Giacinti – dovremo stare attente e rimanere unite. È chiaro che ho voglia di giocare, la decisione però spetta alla Ct e, qualunque scelta farà, mi farò trovare pronta»