Giaccherini sul Milan: «Pioli è stato troppo criticato…». Le parole dell’ex calciatore sul tecnico rossonero

Emanuele Giaccherini ha parlato ai microfoni di Sportitalia delle tante critiche ricevute da Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore sul tecnico rossonero:

«Pioli è stato troppo criticato: ha pagato più l’entità del risultato che la partita in sé. E’ l’allenatore che si è evoluto di più negli ultimi 2-3 anni ed ha vinto uno Scudetto non certo scontato. Il Milan ha avuto la stessa continuità dell’Inter. Una giornata no ci sta, Pioli paga il fatto che fosse un derby. Se avesse perso 5 a 1 contro il Sassuolo avrebbe fatto meno clamore. Per lo Scudetto l’Inter è la favorita. Poi Pioli vuole far capire che Juventus è forte e che l’assenza delle coppe può pagare. Anche il Napoli sta tornando: il campionato è lungo e ci sarà una bella corsa a 4»