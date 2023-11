Cardinale raddoppia: ecco quando sarà di nuovo a San Siro

Gerry Cardinale, patron del Milan, tornerà a San Siro il prossimo 28 novembre per la sfida in Champions League col Borussia Dortmund

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, patron del Milan, ha già deciso, compatibilmente con i suoi impegni, quando tornare a San Siro.

Il numero uno di RedBird, che oggi ripartirà per l’America, sarà a Milano il prossimo 28 novembre per la sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League.