Duelli Genoa Milan: Theo Hernandez sfida Cambiaso sulla fascia

Domani il Milan affronterà il Genoa nella quindicesima giornata di campionato, sarà duello sulla fascia tra Theo Hernandez e Cambiaso.

Con l’assist per il gol di Romagnoli al Sassuolo, Theo ha raggiunto quota 5 in stagione e nessuno ha fatto meglio fino ad ora in A. È la terza stagione (su tre in rossonero) con almeno cinque passaggi decisivi per il terzino francese, alla ricerca della prima rete stagionale in trasferta. Non sarà facile confrontarsi con lui per l’esterno rossoblù classe 2000, al primo anno in A dopo aver collezionato 7 presenze lo scorso anno nel ritorno nella massima serie dell’Empoli.