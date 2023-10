Genoa Milan, la probabile formazione rossonera: le possibili scelte di Pioli per il match di sabato al Ferraris

Dopo lo 0-0 ottenuto in trasferta contro il Borussia Dortmund in Champions League, il Milan è pronto a tornare in campo in Serie A contro il Genoa. Ecco le possibili scelte di Pioli per la sfida di sabato 7 ottobre, alle ore 20:45:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah, Reijnders; Okafor, Pulisic, Leao.