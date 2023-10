Genoa Milan, continua la preparazione della formazione rossoblù: il report della sessione odierna di allenamento a Villa Rostan. I dettagli

Come riportato dal Genoa sul proprio sito ufficiale, continua la preparazione della formazione rossoblù in vista della sfida contro il Milan di sabato. Ecco di seguito il report:

«Una sessione con ritmi alti dopo attivazione in palestra e riscaldamento tecnico, in mezzo alle pause di studio per le specifiche tattiche di ‘Gila’, grande ex della partita. Un programma integrato da esercitazioni per reparti e per i portieri. Haps ha ricevuto la convocazione del ct del Suriname. Venerdì altro appuntamento e punto stampa del tecnico a Villa Rostan».