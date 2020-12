Genoa-Milan, Pandev out: il macedone salta la sfida con i rossoneri

Pandev, uomo d’esperienza del Genoa di mister Maran, non sarà a disposizione per la partita di domani contro il Milan

Come riportato dall’Ansa, Goran Pandev non sarà a disposizione di mister Rolando Maran per la partita che il Genoa giocherà domani contro il Milan. L’attaccante macedone si è fermato per una lombalgia, e le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni.

In attacco nei rossoblu spazio a uno fra Gianluca Scamacca ed Eldor Shomurodov. Parte più indietro nelle scelte l’ex Milan, Mattia Destro.