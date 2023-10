Genoa Milan, la moviola dei giornali: «Dubbio sul gol di Pulisic, il cartellino rosso a Maignan…». Le ultime

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida tra Genoa e Milan.

Lunga e complicata la revisione sul gol di Pulisic per un presunto controllo di braccio dello statunitense: in sala var non trovano l’immagine che chiarisca che il pallone sia stato controllato con il braccio, il protocollo in questo caso non può che lasciare la decisione di campo.

Corretto il cartellino rosso a Maignan al 96′: si tratta di grave fallo di gioco e negare l’evidente opportunità di segnare una rete da parte del portiere, che in uscita col ginocchio alto colpisce in modo violento Ekuban.