GdS – Tifosi del Milan rassegnati: Donnarumma andrà via

I tifosi del Milan si aspettano di dover dire addio a Donnarumma in estate: ecco il punto dopo le parole di Raiola e la decisione Uefa

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una sorta di rassegnazione tra i tifosi del Milan per quanto concerne il probabile addio di Gigio Donnarumma in estate. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021 e uno stipendio nettamente al di sopra del tetto salariale imposto da Elliott.

Ad acuire tale sentimento tra i tifosi rossoneri ci sono state le parole del procuratore di Gigio, Mino Raiola, che in una recente intervista Marca ha manifestato la propria volontà di portare un big della sua scuderia a titolo definitivo al Real Madrid in estate. Ad aumentare, anche se di poco, le chance di vedere ancora in rossonero Donnarumma però potrebbe essere la Uefa che starebbe pensando ad un “congelamento” del Fair Play finanziario: una manovra che potrebbe anche spingere il fondo americano a valutare un clamoroso rinnovo con l’estremo difensore italiano.