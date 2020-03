Uefa, si valuta sospensione del Fair Play finanziario: ecco cosa signicherà

La Uefa valuta la sospensione dei Fair Play Finanziario, una buona notizia per diversi club che si trovano un buco nel bilancio

L’emergenza Coronavirus ha colpito il Paese a più livelli, compreso ovviamente il calcio. Tante le ripercussioni economiche per i club che si trovano costretti a fronteggiare tante difficoltà soprattutto dal punto di vista economico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le misure al vaglio della Uefa ci sarebbe anche quella di sospendere il Fair Play Finanziario.

La federazione europea infatti ha creato due diverse commissioni per esaminare quali dovranno essere i provvedimenti da prendere per superare il momento di emergenza: tra le problematiche economiche, spicca così anche il Fair Play Finanziario. L’idea sarebbe quella di applicare una sorta di congelamento non considerando i rossi in bilancio della stagione 2019/20 sulla scia di quanto fatto dall’Unione Europea che ha sospeso il Patto di Stabilità che regola l’indebitamento degli Stati aderenti all’Euro. Una buona notizia per la squadre italiane che così facendo possono riprogrammare la prossima stagione senza dover tappare i buchi in bilancio causati dal Coronavirus.