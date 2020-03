Raiola: «Voglio portare un grande big al Real». Addio a Donnarumma?

Mino Raiola parla della sua volontà di portare un big a titolo definitivo al Real in estate: il nome più caldo e Gigio Donnarumma

Intervistato da Marca, Mino Raiola ha parlato delle future strategie di mercato in collaborazione con il Real Madrid. Ecco le sue parole:

«I miei rapporti con il Real Madrid sono molto buoni – ha dichiarato il procuratore a Marca – sono spesso in contatto con José Angel: è interessante, oltre che un piacere, parlare con lui di calcio e delle vicende legate alla Fifa. Un giorno spero di portare un grandissimo campione al Real. Al momento ho Areola, ma si tratta di un prestito. Quest’estate vorrei portare a Madrid un big a titolo definitivo, sarebbe un orgoglio per me e per tutti i miei calciatori perché il Real è un grande club». Le parole di Raiola mettono paura al Milan considerando che, ad esclusione di Pogba, è proprio Gigio Donnarumma l’unico “Big” nella scuderia di Raiola in odore di cessione.