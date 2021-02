Gazzetta, Raiola vuole Gigio tra i più pagati e chiede 10 milioni mentre il Milan fa una controproposta non solo a livello economico

Gazzetta, Raiola vuole Gigio tra i più pagati e chiede 10 milioni mentre il Milan fa una controproposta non solo a livello economico: “Raiola vuole Gigio tra i più pagati e chiede 10 milioni. Milan pronto a 7,5. Il si con clausola?” Titola così la rosea di questa mattina che poi approfondisce: “C’è distanza sull’ingaggio e sulla durata del contratto. Il club intende rinnovare per almeno tre anni, il portiere al massimo firma per due”.

CI SIAMO- Ci siamo, il momento di guardarsi in faccia e decidere è finalmente arrivato. Il contratto del portiere scadrà a giugno, non c’è più tempo, occorre prendere una decisione che a questo punto, torna improvvisamente al passato di pochi anni fa, dove la questione era sempre la stessa: il tentativo di Raiola di alzare qualitativamente il prestigio di un contratto che ora, a 6 milioni di euro stagionali non affascina più. 10 milioni di euro per due stagioni, secondo il procuratore, 7,5 fino al 2026 secondo il Milan.

TRA I PIÙ PAGATI- Raiola vorrebbe portare Gigio in linea esatta con i colleghi europei, vale a dire Courtois, Szczesny, Ederson, Neuer, Oblak e De Gea che in ordine di citazione prendono ad oggi dai 6,3 milioni di euro agli 11, 2. Ed ora che il Milan è primo in classifica e l’anno prossimo molto probabilmente ci sarà la Champions, il valore aumenta.