Gazzetta – Pioli a tempo determinato: fondamentale la reazione del gruppo

Stefano Pioli indebolito dalle tante, e mai realmente smentite, voci su Ralf Rangnick al Milan. Come reagirà il gruppo in questo finale?

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il Milan nei prossimi mesi scriverà da zero un’altra pagina della propria storia attuando l’ennesima rivoluzione tecnica: Ralf Rangnick è l’uomo scelto da Gazidis ed Elliott per rilanciare il club rossonero attualmente nelle mani di Stefano Pioli.

Una posizione difficile per Stefano Pioli che vede il proprio mandato di allenatore del Milan volgere inesorabilmente al termine senza, scrive la rosea, una vera “protezione” da parte della proprietà americana. Il campionato tuttavia riprenderà a breve e ci si chiede come la squadra reagirà: farà scudo intorno a Pioli cercando di ottenere il massimo anche in nome del proprio tecnico?