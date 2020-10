Gazzetta, in prima pagina un focus sulla forza del Milan che ora diventa anche europea dopo il 3-1 al Celtic con una prova di maturità

NESSUNO COME PIOLI- “L’Europa ha ritrovato il Milan. Nessuno è invincibile come Pioli”. Titola così la rosea in fondo alla prima pagina odierna per ricordare che dal post lockdown sono 21 le gare senza ko.