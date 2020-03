Gazzetta: “Italia fermati! Stop totale a bar e negozi per 14 giorni”

Gazzetta dello sport, Giovedì 12 Marzo, in prima pagina in taglio alto il presidente del consiglio Giuseppe Conte mentre dichiara il blocco totale

Gazzetta dello sport, Giovedì 12 Marzo, in prima pagina in taglio alto il presidente del consiglio Giuseppe Conte mentre dichiara il blocco totale dell’Italia, fino al 25 Marzo, libero accesso solo a farmacie, alimentari ed edicole. Repubblica mette in elenco anche tabaccai e benzinai come libero accesso.

ITALIA FERMATI- “Italia fermati! Stop totale a bar e negozi per 14 giorni. Si ad alimentari, farmacie ed edicole. Il contagio cresce, drammatica svolta. Opposizione d’accordo”.