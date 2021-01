Gazzetta, Ibra vede 500: il Milan resta sempre di Zlatan

Gazzetta, un solo goal per arrivare a 500 da professionista, così Ibra si prepara alla gara di Bologna contro l’amico Mihajlovic

Gazzetta, un solo goal per arrivare a 500 da professionista, così Ibra si prepara alla gara di Bologna contro l’amico Mihajlovic: “Ibra vede 500, dopo la rissa un goal per il record. Il Milan resta sempre di Zlatan”.

INTANTO IL MILAN- Nessuna presa di posizione da parte del Milan per quanto accaduto in Coppa Italia, anzi la società è rimasta vicino al giocatore, come si legge a pag. 11: “In seguito al testa a testa con Lukaku, la società è rimasta accanto allo svedese che vuole ripartire: è a 499 reti con i club. A Bologna proverà a far volare il diavolo”.