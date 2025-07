Leao Milan, domani il primo test! Allegri carica il portoghese, è successo nelle ultime ore

Leao Milan, domani contro l’Arsenal il primo test per il portoghese sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri

Domani, mercoledì 23 luglio 2025, il Milan scenderà in campo a Singapore per il primo, attesissimo test della sua pre-season contro l’Arsenal. Nonostante le gambe ancora pesanti e gli schemi tattici in fase di rodaggio, il nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, si aspetta già una prova di carattere dai suoi calciatori. In particolare, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’attenzione è tutta puntata su un giocatore che dovrà dimostrare fin da subito di essere il trascinatore della squadra: Rafael Leão.

Leão: La Scommessa di Allegri per la Nuova Stagione

“Allegri si aspetta già Rafa leader” titola il quotidiano sportivo, sottolineando l’urgenza di vedere il portoghese al centro del progetto tecnico. Non c’è tempo da perdere se il Milan vuole compiere il definitivo salto di qualità in questa stagione. Anche in un’amichevole estiva, la mentalità richiesta è quella del 110%, una filosofia che Allegri sta infondendo fin dai primi giorni di ritiro. Il tecnico è sempre più convinto che Leão sia pronto a replicare le prestazioni che lo hanno reso protagonista assoluto nell’anno dello Scudetto, assumendosi la piena responsabilità di guidare l’attacco rossonero.

L’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan, insieme alla nuova direzione sportiva affidata a Igli Tare, segna l’inizio di un nuovo ciclo per il club. Entrambi i dirigenti puntano forte sul talento cristallino di Leão, considerandolo una pedina fondamentale per le ambizioni future. Il lavoro estivo sarà cruciale per affinare l’intesa tra il portoghese e i nuovi dettami tattici di Allegri, che vuole un Milan più compatto e determinato, capace di imporre il proprio gioco sia in Italia che in Europa.

Preparazione Intensa e Obiettivi Ambitiosi

Le prime settimane di lavoro a Milanello sono state intense, focalizzate sulla preparazione atletica e sui primi cenni degli schemi tattici voluti da Allegri. Il test contro l’Arsenal, seppur non decisivo, offrirà le prime indicazioni sulla condizione della squadra e sull’efficacia delle nuove idee. I tifosi rossoneri si aspettano un Milan che mostri fin da subito la voglia di vincere e la determinazione necessarie per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

L’impronta di Allegri sarà visibile nella solidità difensiva e nella capacità di gestire i momenti della partita, ma la scintilla offensiva dovrà arrivare dai talenti individuali, con Leão in prima linea. La sua velocità, la sua capacità di dribbling e la sua visione di gioco saranno armi essenziali per scardinare le difese avversarie. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che Leão diventi un leader indiscusso, capace di trascinare i compagni sia con le giocate che con l’atteggiamento. La partita di domani a Singapore sarà il primo passo in questa direzione.