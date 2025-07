Calciomercato Milan, accordo vicinissimo per Estupinian! La mossa di Tare fa vacillare il Brighton

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno alzato l’offerta al Brighton per Estupinian: fumata bianca ormai dietro l’angolo

Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo, e l’attenzione si concentra sempre più sul nome di Pervis Estupiñán, il talentuoso terzino sinistro del Brighton. Le ultime indiscrezioni, riportate da Matteo Moretto, svelano un’accelerazione significativa nella trattativa, con il club rossonero che ha rialzato l’offerta per assicurarsi le prestazioni del giocatore ecuadoriano.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, stanno lavorando in sinergia per costruire una squadra competitiva e adatta alle ambizioni del club. La ricerca di un terzino sinistro di alto livello è una priorità assoluta, soprattutto dopo l’addio di Theo Hernandez, e Estupiñán è stato identificato come il profilo ideale per ricoprire quel ruolo cruciale.

L’offerta iniziale del Milan, pari a 13 milioni di euro garantiti, è stata ora incrementata a 15 milioni di euro più bonus. Questo rialzo dimostra la forte volontà del club rossonero di chiudere l’operazione e di accontentare le richieste del Brighton, che valuta il suo gioiello in maniera significativa. La forbice tra domanda e offerta si sta quindi riducendo, lasciando intravedere margini concreti per una fumata bianca.

Il ruolo di Jorge Mendes, l’agente di Estupiñán, sarà fondamentale in questa fase delicata della trattativa. Secondo Moretto, Mendes avrà nuovi contatticon il Brighton nel corso di questa settimana, con la possibilità di un incontro diretto tra le parti per cercare di sbloccare l’affare in via definitiva. La sua capacità di mediazione e la sua influenza nel mondo del calciomercato sono ben note, e il Milan confida nel suo operato per superare gli ultimi ostacoli.

Ma la notizia più importante, e che gioca a favore del Milan, è la chiara volontàdi Estupiñán di vestire la maglia rossonera. Il giocatore è deciso a trasferirsi a Milano e ad affrontare una nuova sfida in Serie A. Questo fattore può rivelarsi un elemento determinante per convincere il Brighton a cedere il proprio calciatore, specialmente se il club inglese è consapevole del desiderio del giocatore di cambiare aria.

L’arrivo di Estupiñán sarebbe un colpo importante per il Milan di Allegri e Tare. Le sue caratteristiche tecniche, la sua spinta offensiva e la sua solidità difensiva lo rendono un profilo completo e perfettamente in linea con le esigenze tattiche del tecnico. Un acquisto di questo calibro andrebbe a rinforzare in modo significativo la corsia sinistra, garantendo qualità e profondità alla rosa.