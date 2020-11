Gazzetta: «Fame Ibra, a caccia di nuovi primati, questa sera il Lille»

Gazzetta dello Sport: questa sera la sfida al Lille in Europa League. Zlatan Ibrahimovic sarà nuovamente in campo a caccia di record

«Fame Ibra» – è questo il titolo in primo piano in alto dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Non riposa mai e cerca nuovi primati, come l’eurogol più vecchio del Milan».

Questa sera i rossoneri sfideranno il team francese, calcio di inizio alle ore 21:00. «Weah junior a San Siro con il Lille». Una vittoria permetterebbe al team di Stefano Pioli di ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.