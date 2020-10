Gazzetta- Dopo 25 anni i rossoneri vincono le prime quattro

Gazzetta, il Milan vince il Derby, si piazza in alto con quattro vittorie consecutive e spiazza tutti con un gioco da potenziale scudetto

Gazzetta, il Milan vince il Derby, si piazza in alto con quattro vittorie consecutive e spiazza tutti con un gioco da potenziale scudetto.

25 ANNI DOPO- “Dopo 25 anni i rossoneri vincono le prime quattro”. Così la rosea di questa mattina in prima pagina, poi la doverosa aggiunta al dato statistico: “Soli in testa, non accadeva dal 2012”. Ed ora non resta che restare a guardare con immensa curiosità.