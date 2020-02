Gazzetta- Derby degli opposti. Il Martello conte, il normal one Pioli

Gazzetta dello sport di Giovedì 6 Febbraio, meno tre al Derby di Milano, tante le sfide in palio, Conte-Pioli ed Ibrahimovic-Handanovic

Gazzetta dello sport, meno tre al Derby per il quale ovviamente sono già iniziate le sfide a distanza come quella dei caratteri tra Conte e Pioli, oppure quella dei recuperi lampo tra Ibra (messo meglio) ed Handanovic (alle prese con un dito rotto).

IL NORMAL ONE- “Derby degli opposti. Il Martello conte, il normal one Pioli, è sfida di caratteri. Handanovic non molla, Ibra torna ad allenarsi”. Così la rosea in prima pagina.