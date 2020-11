Gazzetta dello Sport: «Il Milan è sempre più in Hauge»

Gazzetta dello Sport: verso la sfida contro il Napoli, c’è in palio un posto alle spalle di Zlatan Ibrahimovic

«Il Milan è sempre più in Hauge» – è questo il titolo in prima pagina dell'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Hakan Calhanoglu resta favorito, ma Hauge è pronto per dimostrare le proprie qualità e sarebbe in gerarchia allo stesso piano di Brahim Diaz. Pioli deciderà nei prossimi giorni.