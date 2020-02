Gazzetta- Calhanoglu cresce, insieme a lui la responsabilità da titolare

Gazzetta dello sport analizza la posizione di Calhanoglu nel probabile 4-4-1-1 ideato da Pioli, il quale pensa al turco alle spalle di Ibra

Gazzetta sul modulo Milan anti Inter, Pioli come detto dovrebbe schierare il 4-4-1-1, da trasformare poi in un 4-2-3-1 in fase di possesso. Come? Con Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic unica punta.

GRANDE RESPONSABILITÀ- Suso e Piatek sono partiti, lui no. Lui è rimasto ed è titolare, nonostante le tantissime voci, deluse, relative ad una possibile partenza. Questa sera il dieci rossonero avrà un doppio compito: assistere lo svedese e bloccare Brozovic, fonte di gioco nerazzurra.