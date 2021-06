Gazzetta – Brescia e Milan al lavoro per risolvere la questione Tonali

Brescia e Milan sono al lavoro in queste ore per risolvere la spinosa questione legata al riscatto di Sandro Tonali

Mancano poche ore e verrà definito pienamente il futuro di Sandro Tonali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intenzione del Milan sarebbe quella di non spendere più di 10 milioni per il riscatto del centrocampista.

D’altra parte però Cellino ne chiede 15. Trattativa dunque che proseguirà in questi giorni, con uno spirito collaborativo per cercare di trovare insieme la soluzione vincente. Nell’affare, oltre al giovane Olzer, potrebbe essere inserito anche Colombo.