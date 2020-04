Gazidis riallaccia i rapporti con Raiola: tre rinnovi importanti all’orizzonte

Gazidis riallaccia i contatti con Mino Raiola, sul piatto tre delicati rinnovi: Donnarumma, Romagnoli e Ibra

Ivan Gazidis lavora in vista della prossima stagione; il manager sudafricano starebbe riallacciando i rapporti con Mino Raiola interlocutore obbligatorio per trattare tre importanti rinnovi in Casa Milan: Donnarumma, Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic.

Ibra è la scadenza più imminente (prossimo 30 giugno) ma le possibili decisioni della Uefa potrebbero allungare, causa emergenza coronavirus, la durata naturale del suo attuale accordo con il Milan. Discorso diverso per Gigio Donnarumma e Romagnoli, rispettivamente in scadenza nel 2021 e 2022: entrambi sono un valutati dalla proprietà come un patrimonio presente e futuro del Milan e vanno salvaguardati a livello contrattuale per non incorrere in svalutazioni.