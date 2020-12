Gazidis: «Pioli? Profondità Straordinaria. Fa sembrare tutto semplice»

Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport dove racconta di se stesso ma anche del sogno scudetto del Milan

Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport dove racconta di se stesso ma anche del sogno scudetto del Milan.

TRASFORMAZIONE PIOLI- «È un uomo di una profondità straordinaria. È arrivato in un momento complicato, aveva davanti una sfida complicata. Ciò che mi ha impressionato è

che fa le cose in modo semplice, fa sembrare tutto facile, anche quando non lo è. È stato

bravo a non dare peso a ciò che gli stava intorno, e in effetti la soluzione giusta ce l’avevamo sotto il naso. Quando abbiamo capito che lui poteva concretizzare la nostra visione, andare avanti con lui è stata la cosa più normale. Apprezzo molto il suo modo di lavorare e come si pone fuori dal campo, lo stile è importante. La verità è che anche quando ci siamo trovati in momenti difficili, vedevo una luce nel gioco della squadra e

in nessun momento né io, né Maldini e né Massara abbiamo pensato che tutto fosse finito.

C’era qualcosa che ci dava speranza. Il nostro adesso è un calcio progressista, innovativo,

applicato con coraggio e serietà».