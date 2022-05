Gazidis: «Scudetto? Con questa unità tutto è possibile»

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione al canale ufficiale Twitch del club

Ivan Gazidis ha rilasciato qualche dichiarazione al canale ufficiale Twitch del Milan. Le parole dell’amministratore delegato rossonero:

«Sentiamo tutti la stessa emozione, è qualcosa di speciale. Non succede spesso questo sentimento, per me questa unità è la forza di un grande club come il Milan. Con questa unità tutto è possibile per questo club, credo in questo club, credo in questi giocatori, credo nella nostra abilità di superare le sfide. Abbiamo ora davanti a noi certamente sfide difficili ma allo stesso tempo abbiamo fiducia e forza, questa forza è anche dei nostri tifosi.»