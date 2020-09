Gattuso vuole un ex rossonero al Napoli, ecco di chi si tratta

Gennaro Gattuso potrebbe portare a Napoli un suo “vecchio” pupillo. Ecco di quale giocatore si tratta

Gennaro Gattuso potrebbe portare a Napoli un suo “vecchio” pupillo. Si tratta di Patrick Cutrone, che presto potrebbe volare verso i partenopei in una complessa operazione di mercato. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sarebbe fortemente interessata ad Arek Milik. Per abbassare le pretese di Aurelio De Laurentiis verrà inserito come contropartita proprio l’ex rossonero, elemento molto gradito da Ringhio. Prima però i Viola dovranno riscattare Cutrone dal Wolverhampton, per una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni di euro.