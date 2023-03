Gattuso: «Tonali? Un mix tra me e un altro ex rossonero». L’identikit dell’attuale numero 8 rossonero fatto dall’ex numero 8

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, l’ex allenatore rossonero Gennaro Gattuso ha parlato di Milan e di Tonali. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Il giocatore in cui mi rivedo di più in Serie A è Amrabat, è quello che mi assomiglia di più. Tonali? Un mix tra me e Pirlo. Rispetto a me è più tecnico, è un giocatore più completo»