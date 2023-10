Paura per la sorella di Rino Gattusso: macchina distrutta in un incendio doloso. Cosa è successo

L’automobile di Ida Gattuso, la sorella di Rino, ex calciatore del Milan è rimasta distrutta in un incendio di natura dolosa a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Ida Gattuso é stata consigliere comunale di Corigliano prima che il centro del Cosentino si fondesse con quello di Rossano.